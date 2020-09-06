Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

Анкара перебрасывает танки к границе с Грецией на фоне напряженности в Средиземном море. Об этом сообщило в воскресенье агентство Ihlas.
По его данным, перевозящие 40 танков тягачи выехали из района Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией. Затем военную технику на поезде доставят в западную провинцию Эдирне на границе с Грецией.
6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Документ уже ратифицирован парламентами двух стран. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону. Анкара заявила, что не признает данный документ, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016