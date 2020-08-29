Власти Турции заговорили об угрозе военного конфликта с Грецией

Турция предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить расширения греческих территориальных вод в Ионическом море. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью агентству Anadolu.
«Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта», — сказал Октай.
В среду, 26 августа, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна планирует расширить западную границу своих территориальных вод в Ионическом море и уже уведомила об этом Италию и Албанию.
В течение нескольких лет Анкара периодически проводит разведку месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон. В конце 2019 года Турция подписала соглашение с властями Ливии по разграничению морских зон на Средиземном море в ущерб Афинам. Это, в свою очередь, раскритиковали Греция, Египет и Евросоюз.
В середине августа этого года ситуация обострилась, когда Турция отправила сопровождаемое военным флотом геологоразведывательное судно «Орук Рейс» в спорный район вблизи Кипра. Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и направила военные корабли в спорный район.
В четверг, 27 августа, парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о разграничении морских зон в Средиземном море. Этот документ закрепляет за Грецией право на часть морского шельфа, который Турция считает своим. При этом Анкара намерена продолжать разведку газовых месторождений в спорных районах, а также начать военные учения в Средиземном море.
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