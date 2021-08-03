Франция и Греция отказалась отправлять в Турцию пожарные самолеты

Франция и Греция после предложений направить в Турцию пожарные самолеты для помощи в борьбе с лесными пожарами не стали этого делать. С таким утверждением выступил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Турция, конечно, принимает помощь, которую предлагают другие страны, — приводит его слова газета „Ени шафак“. — Франция сначала предложила отправит самолет, но потом отозвала предложение. Греция сначала сказала, что отправит самолет, но потом отказалась от этого, так как у них у самих вспыхнули пожары».
Ранее в турецких СМИ стали появляться сообщения о том, что Анкара якобы отказывалась от предложения ряда стран об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами.
Напомним, что в Турции сейчас работают два украинских пожарных самолета.
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