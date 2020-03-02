Госстат улучшил показатель индекса промпродукции в 2019 изменив базисный год

Государственная служба статистики улучшила показатель индекса промышленной продукции, скорректировав снижение промышленного производства в Украине в 2019 году с 1,8% до 0,5% по сравнению с позапрошлым годом в связи с введением нового базисного года — 2016-го вместо 2010-го
«...Индексы промпродукции за 2019 год были пересмотрены в связи с введением нового базисного года (2016=100%, предыдущий базисный был 2010). Учитывая, что с прошлого базисного года прошло пять лет, за это время произошли изменения как в весовой структуре промышленной продукции, так и в динамике производства», — пояснил Госстат на сайте в понедельник.
Согласно сообщению, сокращение производства наблюдалось по окончательным данным (учитывая 2016 год как базисный) в пяти месяцах, по предыдущим — в девяти.
Наибольшее влияние на показатели промышленности в 2019 году имело увеличение в 2016 году по сравнению с 2010-м доли отдельных видов деятельности в валовой добавленной стоимости: добычи сырой нефти и газа — с 4,6% до 13,1%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — с 16,2% до 18,5%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических товаров — с 10,8% до 12,8%.
Сокращение коснулось добычи каменного и бурого угля — с 8,3% до 3,1%, добычи металлических руд — с 12,3% до 9,1%, производства кокса и коксопродуктов — с 2,5% до 0,8%, машиностроения — с 14,1% до 9,0%.
Согласно обновленным подсчетам, рост промышленного производства в Украине в 2018-м по сравнению с предыдущим годом составил 3% (ранее 1,6%), в 2017 году — 1,1% (ранее 0,4%), в 2016 году — 4% (ранее 2,8%), в 2015-м было падение 12,3% (против падения 13% соответственно).
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