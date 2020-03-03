Кабмин объявил конкурс на должность главы «Энергоатома»

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность президента ГП «НАЭК «Энергоатом».
Об этом говорится в сообщении министерства.
К руководителю выдвигают десять требований, среди которых — «глубокое понимание и признание принципов и ценностей корпоративного управления».
Претендент вместе с документами и резюме должен представить конкурсное предложение, которое разрабатывается на основании фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности. Оно может содержать проект стратегического плана развития предприятия на среднесрочную перспективу.
В случае назначения на должность руководителя предприятия участник конкурса должен в течение года с момента такого назначения получить определенный законодательством уровень квалификации в сфере использования ядерной энергии.
В сообщении отмечается, что соответствующие документы для участия в отборе принимаются в срок 14 календарных дней после даты публикации объявления — то есть до 16 марта.
Как сообщалось, правительство уволило предыдущего руководителя Энергоатома Юрия Недашковского. Исполнять обязанности руководителя компании назначен директор Ривненской АЭС Павел Павлишин.
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