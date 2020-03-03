Ермак встретился с послами стран G7 и ЕС

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с послами стран «большой семерки» (G7) и главой Представительства ЕС в Украине возможность усиления поддержки Украины для проведения структурных реформ, а также подробно остановился на сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
Как сообщается на сайте главы государства во вторник, встреча была очередной и состоялась в рамках регулярного диалога сторон.
«Руководитель Офиса президента поблагодарил глав дипломатических представительств... за твердую поддержку и практическую помощь Украине, в частности в вопросах дальнейшей трансформации страны. Собеседники обсудили возможности усиления такой поддержки, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиления институциональной способности правительства, а также подробно остановились на сотрудничестве Украины с МВФ», — говорится в сообщении.
Ермак также проинформировал дипломатов о предпринятых шагах для достижения мира на Донбассе.
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