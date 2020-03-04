Войти
Гончарук написал заявление об отставке
резонанс
Гончарук написал заявление об отставке
Лавров набросился на Украину – будет жаловаться в Париж и Берлин
дружба народов
Лавров набросился на Украину – будет жаловаться в Париж и Берлин

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций против РФ

94
Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в среду согласовал продление на очередные шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении России за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», сообщил «Интерфаксу» европейский дипломатический источник в Брюсселе.

«Продление ограничительных мер одобрено без обсуждения. Я вам также напоминаю, что Совет (Евросоюза — Ред.) должен еще принять свое решение на одном из ближайших заседаний, прежде чем это продление вступит в силу», — сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил, что совет может принять соответствующее решение на следующей неделе.

Индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание банковских авуаров.

Читайте также: Facebook создаст собственную платежную систему

Эти ограничительные меры были впервые введены в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которые в Евросоюзе расценили как «подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Санкции с тех пор продлевались каждые полгода.

Россия, ЕС, санкции
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 4 марта 2020
Вторник, 3 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Действительно ли частный собственник эффективнее государства

Распродажа госимущества за бесценок базируется на одном простом выводе: частный собственник намного эффективнее государства. Так вот. Это утверждение популярное в Украине только потому, что мы отстали в развитии от других стран. И по причине неразвитого фондового рынка. Это в Украине нормально когда бизнесом управляет один или несколько собственников. Развитый мир уже давно так не живет.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О вирусе и мировой экономике

Обвал мировых фондовых рынков - самый масштабный с 8 августа 2011 года в процентом отношении и самый мощный за всю историю рынков в денежном выражении. Мировой фондовый рынок потерял свыше 10 трлн. долл. капитализации за неделю. Падение за рабочих 5 дней индекса S&P 500 составило 12,1%. В феврале американский рынок никогда не терял так быстро и так много. За 100 лет в феврале падали так активно - свыше 10% за 5 дней - в февралях 1933г и 2009 года. И все! С учетом нынешнего обвала - только 3 раза за всю историю рынка.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Каково сейчас Зеленскому

Во что превратился этот молодой политик, жизнерадостный, талантливый артист эстрады Зеленский, который так легко победил на выборах опытного президента-олигарха Порошенко и сейчас, так тяжело выполняет свою президентскую роль. Первые радостные впечатления от его деятельности закончились, теперь пошли неприятные подозрения и тяжелые предчувствия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016