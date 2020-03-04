Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в среду согласовал продление на очередные шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении России за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», сообщил «Интерфаксу» европейский дипломатический источник в Брюсселе.

«Продление ограничительных мер одобрено без обсуждения. Я вам также напоминаю, что Совет (Евросоюза — Ред.) должен еще принять свое решение на одном из ближайших заседаний, прежде чем это продление вступит в силу», — сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил, что совет может принять соответствующее решение на следующей неделе.

Индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание банковских авуаров.

Эти ограничительные меры были впервые введены в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которые в Евросоюзе расценили как «подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Санкции с тех пор продлевались каждые полгода.