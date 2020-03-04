Евросоюз не продлил санкции против Азарова и Ставицкого

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на год индивидуальных санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, исключив при этом из черного списка бывших премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

«Послы согласовали продление на год санкций против Януковича и его окружения, но исключили из списка Азарова и Ставицкого», — сказал он.

Таким образом, в санкционном списке вместе с Януковичем и его сыном Александром останутся бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Санкции, введенные ЕС еще с 5 марта 2014 года в отношении 18 высокопоставленных чиновников времен президента Януковича в виде замораживания активов продлеваются на год. При этом многие из фигурантов санкционного списка регулярно оспаривают решение ЕС. Суд ЕС уже принял ряд решений в их пользу. При этом ряд экс-чиновников из списка исключены. Так, например, в прошлом году из санкционного списка был исключен Андрей Клюев, который оспорил это решение в Суде ЕС. После принятия решения в этом году в списке останется 10 имен.

Напомним, ранее стало известно, что послы ЕС продлили санкции против России.