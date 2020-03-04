Рада проголосовала за новый состав Кабмина

Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров Украины.
Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.
Так, вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;
Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;
Вице-премьер-министром — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;
Министром социальной политики — Марина Лазебная;
Министром внутренних дел Украины — Арсен Аваков;
Министром молодежи и спорта Украины — Вадим Гутцайт;
Министром инфраструктуры Украины — Владислав Криклий;
Министром по делам ветеранов Украины — Сергей Бессараб;
Министром юстиции Украины — Денис Малюська;
Министром Кабинета министров — Олег Немчинов;
Министром развития громад и территорий — Алексей Чернышов;
Министром здравоохранения — Илья Емец;
Министром финансов Украины — Игорь Уманский.
После голосования избранные члены Кабинета министров приняли присягу. Присягу с трибуны парламента зачитал премьер-министр Денис Шмыгаль. Согласно процедуре, каждый член Кабмина должен ее подписать.
В правительстве отправленного в отставку ранее в среду Алексея Гончарука Федоров занимал должность вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины, Аваков — главы МВД, Криклий — министра инфраструктуры, а Малюська — министра юстиции.
Вместе с тем, как написала на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, пока что исполняющим обязанности министра культуры «будет кто-то из заместителей» министра культуры Владимира Бородянского.
«Должность министра образования пока что вакантна, будет и.о.», — написала она в комментариях на своей
Также нардеп отметила, что министр Кабмина отправленного в отставку ранее в среду премьера Гончарука Дмитрий Дубилет «останется в команде».
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