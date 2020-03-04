Рада проголосовала за новый состав Кабмина

Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров Украины.

Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.

Так, вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министром — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;

Министром социальной политики — Марина Лазебная;

Министром внутренних дел Украины — Арсен Аваков;

Министром молодежи и спорта Украины — Вадим Гутцайт;

Министром инфраструктуры Украины — Владислав Криклий;

Министром по делам ветеранов Украины — Сергей Бессараб;

Министром юстиции Украины — Денис Малюська;

Министром Кабинета министров — Олег Немчинов;

Министром развития громад и территорий — Алексей Чернышов;

Министром здравоохранения — Илья Емец;

Министром финансов Украины — Игорь Уманский.

После голосования избранные члены Кабинета министров приняли присягу. Присягу с трибуны парламента зачитал премьер-министр Денис Шмыгаль. Согласно процедуре, каждый член Кабмина должен ее подписать.

В правительстве отправленного в отставку ранее в среду Алексея Гончарука Федоров занимал должность вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины, Аваков — главы МВД, Криклий — министра инфраструктуры, а Малюська — министра юстиции.

Вместе с тем, как написала на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, пока что исполняющим обязанности министра культуры «будет кто-то из заместителей» министра культуры Владимира Бородянского.

«Должность министра образования пока что вакантна, будет и.о.», — написала она в комментариях на своей

Также нардеп отметила, что министр Кабмина отправленного в отставку ранее в среду премьера Гончарука Дмитрий Дубилет «останется в команде».