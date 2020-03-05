На первой станции киевского метро запустили 4G

С 5 марта 2020 года три мобильные оператора начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена «Академгородок».
Об этом говорится в совместном пресс-релизе мобильных операторов.
Отмечается, что это первая станция столичной «подземки», где стал доступен скоростной мобильный интернет.
Запуск 4G на этой станции стал возможным благодаря ранее заключенному договору сервитута между операторами и КП «Киевжилспецэксплуатация».
В рамках этого договора операторы имеют право модернизации части оборудования, установленного на станции Академгородок, до стандарта 4G.
Для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях в течение 2020 года депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за доступ телеком операторов к инфраструктуре города, в частности метрополитена.
Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета — 12 марта, — то все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях — до конца 2020 года.
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