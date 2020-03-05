В Киеве собираются в этом году взять в лизинг 200 новых автобусов

Столица, согласно Стратегии развития Киева до 2025, планирует обновить городской автопарк. Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития сегодня поддержала соответствующий проект решения «О разрешении коммунальному предприятию „Киевпастранс“ на приобретение автобусов на условиях лизинга».
Как сообщает пресс-служба Киевсовета, планируется закупить 120 единиц транспортного средства, длиной не менее 12 метров, и еще 80 единиц, длиной 18,5 метра.
«Износ автобусного парка КП „Киевпастранс“ составляет 75%. Согласно Стратегии развития Киева, эта цифра не должна превышать 25%. За период 2018-2019 годов было приобретено лишь 9 автобусов большой и особо большой вместимости. Поэтому сегодня мы говорим о дополнительных 200 единиц. Стоимость лизинга — 50,7 млн. евро. За эти средства Киев приобретет современные автобусы, полностью приспособлены для обслуживания всех слоев населения. Доля низкого уровня пола 100%. Салоны и кабины оборудованы кондиционерами, соответствие экологическим стандартам не ниже EURO-5», — отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.
Срок лизинга — 36 месяцев со даты подписания первого акта приема-передачи, но не позднее 31 декабря 2023 года.
В случае принятия проекта решения на заседании Киевсовета, КП «Киевпастранс» должно согласовать финансовые обязательства с ЕБРР. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА при представленные бюджетных запросов к проектам бюджета города на 2021-2024 годы — включать в них потребность в средствах для возмещения стоимости предмета лизинга.
В настоящее время ежедневно на транспортные маршруты столицы выходят 353 автобусов КП «Киевпастранс».
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