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Украина передала список из 200 человек для нового обмена на Донбассе

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Украина передала список из 200 человек для нового обмена на Донбассе

На переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в Минске Киев передал список фамилий более чем 200 человек для нового обмена пленными. Об этом в ходе интервью турецкому телеканалу TRT сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Выдержки их этого интервью опубликованы на официальном сайте главы государства.

«Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами», — сказал он.

Всего, по его словам, в списке фигурируют более 200 человек. «Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого», — добавил он.

Ранее о том, что во время переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украина передала участникам встречи уточненный список лиц, об освобождении которых будет ходатайствовать, говорила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы. Кроме того, она сообщила, что стороны также предоставили свои предложения по методике поиска пропавших без вести.

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Предыдущий обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками состоялся в конце 2019 года. Тогда ДНР передала Украине 51 человека в обмен на 60 пленных, а ЛНР — 25 человек в обмен на 63.

Кроме того, в сентябре 2019 года прошел обмен между Украиной и Россией. Москва выдала Киеву режиссера Олега Сенцова, задержанных в Керченском проливе моряков и еще десять человек, а Киев Москве — 35 человек, в том числе журналиста Кирилла Вышинского.

Донбасс, обмен пленными
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