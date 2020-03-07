Вифлеем закрыли для туристов и паломников из-за коронавируса

Палестинские власти объявили в субботу о закрытии Вифлеема для туристов и паломников из-за распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление правительства обнародовало информационное агентство Wafa.

"Вифлеем полностью закрыт для въезда и выезда, за исключением экстренных случаев, - говорится в сообщении. - Отменяются бронирования для туристических делегаций во всех отелях Палестины, включая Вифлеем". Службам безопасности предписано принимать правовые меры против тех, кто нарушит карантин.

Как заявил официальный представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем, "принимаемые правительством экстренные меры направлены на предотвращение распространения нового коронавируса". Мельхем призвал граждан "не паниковать, придерживаться рекомендаций министерства здравоохранения и, в частности, избегать рукопожатий и поцелуев при встрече, что является одним из наиболее распространенных способов передачи вируса".

О первых случаях заражения на палестинских территориях стало известно 5 марта. Вслед за этим президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о введении на 30 дней режима чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях. В субботу стало известно о новых случаях заражения коронавирусом, в карантин в одном из отелей Вифлеема были помещены 15 граждан США.

"На данный момент в Палестине подтверждено 16 случаев заражения новым коронавирусом, - говорится в обнародованном заявлении министерства здравоохранения автономии. - Кроме того, 18 человек помещены на карантин, в том числе 16 - в Иерихоне на Западном берегу и двое - в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Еще 350 людям, контактировавшим с зараженными, предписано сидеть дома в течение всего срока изоляции, то есть 14 дней".

В Вифлееме, сообщило министерство, на карантине в двух отелях находятся 47 человек, из них 32 содержатся в Angel Hotel, где до этого было выявлено 16 зараженных, еще 15 - все они граждане США - находятся в Paradise Hotel, "где до этого останавливались заболевшие коронавирусом туристы". На данный момент проверено уже 500 человек, у которых не был выявлен вирус.

В рамках действия режима ЧС закрыты все школы, детские сады, институты и университеты, отменены любые международные и национальные конференции, введен запрет на митинги, демонстрации и собрания.