В Вифлееме из-за коронавируса закрывают Храм Рождества Христова

Министерство здравоохранения Палестины заявило о закрытии храма Рождества Христова в Вифлееме в ближайшее время в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщает палестинское агентство новостей Wafa.

Палестинские чиновники приняли решение закрыть религиозный центр после распространения вируса на Ближнем Востоке. Храм постановили закрыть с 16:00 по местному времени (совпадает с киевским), передает издание The Times of Israel.

Все массовые мероприятия в городе и близлежащих деревнях власти призвали отменить, все учебные заведения и религиозные центры закрыть. Экстренные меры вводятся на 14 дней.

Как передает ежедневная газета Саудовской Аравии Arab News слова анонимного источника из церковных кругов, религиозные власти уважают решение и ставят безопасность на первое место.

Министерство здравоохранения также призвало отменить забронированные в гостиницах номера для приезжающих туристов.

Официальный представитель Министерства туризма заявил, что все туристические и археологические памятники на Западном берегу будут закрыты.

Ранее стало известно, что четыре человека в отеле в Вифлееме могли заразиться коронавирусом. По данным палестинского Минздрава, их могли заразить греческие туристы, у которых выявили коронавирус по приезде на родину. Они отдыхали в отеле Angel города Бейт-Джала, недалеко от Вифлеема.

Пока в Палестине нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.