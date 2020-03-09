В «Слуге народа» придумали, как убрать Авакова

Партия «Слуга народа» планирует внести кандидатуру заместителя министра внутренних дел, который в перспективе сможет возглавить ведомство.
Об этом заявила заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук в интервью «24 каналу».
«Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра — то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют предварительные освобождения», — прокомментировала она.
Кравчук отметила, что у президента до сих пор нет кандидатуры, которая могла бы заменить Арсена Авакова в должности министра внутренних дел.
«Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД — это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопрос к господину Авакову: и относительно полиции, и, очевидно, относительно других моментов. Очевидно — и это правда — нет до сих пор кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет хорошо», — отметила Кравчук.
По ее словам, Аваков «сумел удержать ситуацию» в Новых Санжарах, где произошли стычки во время протестов при эвакуации граждан, прибывших из Китая.
«Как вел себя Аваков во время ситуации в Новых Санжарах, при всех этих панических настроениях? Он сумел удержать ситуацию. Все же именно в санаторий Нацгвардии повезли людей, которые прилетели из Китая», — уточнила депутат.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров, который представил парламентариям премьер-министр Денис Шмыгаль. В обновленный Кабмин, вошел, в частности Арсен Аваков, который возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года.
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