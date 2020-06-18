В «Слуге народа» рассказали, на каких условиях рассмотрят увольнение Авакова

Вопрос об отставке главы МВД Арсена Авакова будет рассмотрен тогда, когда его работой будут недовольны большинство народных депутатов. Об этом после заседания партии «Слуга народа» отметила замглавы Евгения Кравчук со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
«Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра внутренних дел или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться», — пояснила Кравчук.
По ее словам, Зеленский попросил об определенной политической ответственности.
«Он понимает, что есть определенные проблемы с некоторыми министрами. И это поддержал премьер-министр, что никто за кресла не держится, даже если иммунитет. Если две трети фракции будут считать работу любого министра неудовлетворительной, то мы будем инициировать внутреннюю интерпелляцию внутрифракционную. Ставить вопрос об увольнении такого министра », - заявила Кравчук.
Напомним, 5 июня проект постановления об отставке Авакова зарегистрировали в парламенте. Инициаторами проекта постановления стали депутаты из фракции «Голос» и несколько нардепов «Слуга народа».
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