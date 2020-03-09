Войти
Горнякам перечислили 653 млн для погашения долгов по зарплате
официально
Горнякам перечислили 653 млн для погашения долгов по зарплате
Трамп назначил уже четвертого главу своей администрации
кадры
Трамп назначил уже четвертого главу своей администрации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Иране семь человек умерли, попытавшись лечиться метанолом от коронавируса

510
В Иране семь человек умерли, попытавшись лечиться метанолом от коронавируса

Семь человек в центральной иранской провинции Альборз умерли после употребления метилового спирта, который они по ошибке употребляли как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри.

«Семь человек погибли в провинции от употребления алкоголя», — цитирует его агентство ISNA. Он добавил, что «эти люди на основе информации в интернете употребляли метиловый спирт, считая, что это поможет против коронавируса».

Власти Ирана в последние недели активизировали производство метилового спирта с целью использования его для профилактической обработки поверхностей на фоне распространения коронавируса в стране. При этом метанол можно свободно купить в иранских магазинах. Как правило он окрашен в оранжевый цвет, чтобы его можно было отличить от питьевых жидкостей.

Читайте также: В Нидерландах при пустой скамье подсудимых начался судебный процесс по делу MH17

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число случаев заражения в исламской республике составляет 6566, при этом зарегистрированы по меньшей мере 194 летальных исхода.

Иран, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 9 марта 2020
Воскресенье, 8 марта 2020
Суббота, 7 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Особенности Зеленского

«Сказал и обязательно не сделал». Почти ничего. Или сделал наоборот. Почему? Потому что сценарий предполагает только заранее продуманные монологи. Но не предполагает обязательное выполнение сказанного. В сценарии ведь всегда есть монтаж и «само собой получилось».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Действительно ли частный собственник эффективнее государства

Распродажа госимущества за бесценок базируется на одном простом выводе: частный собственник намного эффективнее государства. Так вот. Это утверждение популярное в Украине только потому, что мы отстали в развитии от других стран. И по причине неразвитого фондового рынка. Это в Украине нормально когда бизнесом управляет один или несколько собственников. Развитый мир уже давно так не живет.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О вирусе и мировой экономике

Обвал мировых фондовых рынков - самый масштабный с 8 августа 2011 года в процентом отношении и самый мощный за всю историю рынков в денежном выражении. Мировой фондовый рынок потерял свыше 10 трлн. долл. капитализации за неделю. Падение за рабочих 5 дней индекса S&P 500 составило 12,1%. В феврале американский рынок никогда не терял так быстро и так много. За 100 лет в феврале падали так активно - свыше 10% за 5 дней - в февралях 1933г и 2009 года. И все! С учетом нынешнего обвала - только 3 раза за всю историю рынка.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016