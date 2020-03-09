В Иране семь человек умерли, попытавшись лечиться метанолом от коронавируса

Семь человек в центральной иранской провинции Альборз умерли после употребления метилового спирта, который они по ошибке употребляли как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри.
«Семь человек погибли в провинции от употребления алкоголя», — цитирует его агентство ISNA. Он добавил, что «эти люди на основе информации в интернете употребляли метиловый спирт, считая, что это поможет против коронавируса».
Власти Ирана в последние недели активизировали производство метилового спирта с целью использования его для профилактической обработки поверхностей на фоне распространения коронавируса в стране. При этом метанол можно свободно купить в иранских магазинах. Как правило он окрашен в оранжевый цвет, чтобы его можно было отличить от питьевых жидкостей.
Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число случаев заражения в исламской республике составляет 6566, при этом зарегистрированы по меньшей мере 194 летальных исхода.
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