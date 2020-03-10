Украинцам официально посоветовали отказаться от поездок в Италию

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Италию в связи с распространением в этой стране заболевания, вызванного Covid-19.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.
«Связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Итальянскую Республику», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
При этом соотечественникам, которые продолжают находиться в Италии, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать рекомендации и законные требования местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, что касается ограничений на перемещение внутри страны и мест проживания, избегать скоплений людей, а также сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе https://friend.mfa.gov.ua.
В то же время граждан Украины, которые сейчас находятся в стране, МИД просит следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии.
В случае повышенной температуры тела, кашля, затрудненного дыхания или при возвращении из стран, наиболее пораженных коронавирусом, МИД советует звонить на номер «горячей» линии 1500.
МИД также просит граждан Украины отслеживать информацию на сайтах Посольства Украины в Италии, генерального консульства Украины в Милане, генконсульства Украины в Неаполе и МИД Украины.
«При возникновении обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться по номерам „горячих линий“ на территории Италии в Посольство Украины в Италии (+39 3519 886 823), генерального консульства Украины в Милане (+39 3487 254 038 ) и генерального консульства Украины в Неаполе (+39 327 736 48 22)», — говорится в сообщении.
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