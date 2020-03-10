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Украинцам официально посоветовали отказаться от поездок в Италию

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Украинцам официально посоветовали отказаться от поездок в Италию

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Италию в связи с распространением в этой стране заболевания, вызванного Covid-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

«Связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Итальянскую Республику», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом соотечественникам, которые продолжают находиться в Италии, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать рекомендации и законные требования местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, что касается ограничений на перемещение внутри страны и мест проживания, избегать скоплений людей, а также сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе https://friend.mfa.gov.ua.

В то же время граждан Украины, которые сейчас находятся в стране, МИД просит следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии.

В случае повышенной температуры тела, кашля, затрудненного дыхания или при возвращении из стран, наиболее пораженных коронавирусом, МИД советует звонить на номер «горячей» линии 1500.

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МИД также просит граждан Украины отслеживать информацию на сайтах Посольства Украины в Италии, генерального консульства Украины в Милане, генконсульства Украины в Неаполе и МИД Украины.

«При возникновении обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться по номерам „горячих линий“ на территории Италии в Посольство Украины в Италии (+39 3519 886 823), генерального консульства Украины в Милане (+39 3487 254 038 ) и генерального консульства Украины в Неаполе (+39 327 736 48 22)», — говорится в сообщении.

МИД, Италия, коронавирус
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