Курс гривны в обменниках упал до минимума с августа прошлого года

Паника на мировых рынках из-за эпидемии коронавируса в мире за выходной день 9 марта и утро вторника опустила курс гривны в обменниках до самого низкого с августа прошлого года уровня: покупка — в среднем 25 грн/$1, продажа — 25,5 грн/$1, передает «Интерфакс-Украина».

Традиционно в таких случаях резко расширился спред между курсами покупки и продажи — с 10-30 коп. до 50-80 коп.

На «сером» наличном рынке утром во вторник гривна котируется по курсу около 25,3 грн/$1 покупка и 25,8 грн/$1 — продажа.

Банки также понизили курс гривны в своих кассах и при онлайн-обмене. В частности, Альфа-Банк утром во вторник установил курс 25-26 грн/$1 (покупка-продажа), Банк Креди-Агриколь — 25-25,9 грн/$1, ПриватБанк — 24,9-25,78 грн/$1, Монобанк — 25,01-25,76 грн/$1.

В то же время ряд банков на своих сайтах утром во вторник котировали гривну существенно дороже: Ощадбанк — 24,5-25,1 грн/$1, Райффайзен банк Аваль — 24,7-25,15 грн/$1, ОТП Банк — 24,9-25,3 грн/$1.