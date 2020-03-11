SkyUp меняет расписание рейсов в Италию и Израиль

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines меняет летную программу в Италию и Израиль. В частности, переносит запуск новых рейсов в Италию и сокращает частоту рейсов в Израиль.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании SkyUp Airlines в Facebook.

«Усиление мер ограничения эпидемии и уменьшение спроса на авиаперелеты заставляет нас внести временные изменения в свои летные программы», — говорится в сообщении.

В частности, компания переносит старт летных программ на 1 июня 2020 года из Киева в Рим, Бергамо (Милан), Пизы и Болоньи и из Львова в Рим и Бергамо (Милан). Старт летной программы из Киева в Бари переносится на 1 мая 2020 года.

Без изменений остаются рейсы из Киева и Львова в Неаполь, старт полетов в Римини и Ламецию-Терме запланирован на 30 мая 2020 года и старт полетов в Катанию запланирован на 26 мая 2020 года.

Также компания до 16 апреля 2020 года сокращает частоту выполнения рейсов из и в Израиль. В частности, отменены 6 рейсов по направлению Львов — Тель-Авив — Львов (19.03, 26.03, 30.03 и 02.04, 06.04, 13.04), 5 рейсов по направлению Запорожье — Тель-Авив — Запорожье (15.03, 22.03, 29.03 и 05.04, 12.04) и полностью отменены рейсы по направлению Харьков — Тель-Авив — Харьков.

Пассажирам аннулированных рейсов в SkyUp предлагают изменить дату вылета или обратиться за полным возвратом средств. Пассажирам рейсов по маршруту Харьков — Тель-Авив — Харьков предложено бесплатно изменить билеты на имеющиеся рейсы Запорожье — Тель-Авив или Тель-Авив — Запорожье, или обратиться за возвратом средств.

Напомним, что с 5 марта 2020 года авиакомпания SkyUp приостановила полеты в итальянский город Турин.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщила, что из-за распространения коронавируса Covid-19 в Италии приостановила сообщение Киев-Венеция до 12 апреля. Также компания на период 12 марта — 8 апреля отменила рейсы Одесса — Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр — Тель-Авив, также отменила рейсы Харьков — Тель-Авив с 15 марта до 8 апреля.

Авиаперевозчик Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса.