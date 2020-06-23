SkyUp намерена полгода возвращать средства за неиспользованные билеты

Авиакомпания SkyUp констатирует, что на рассмотрение заявки и выплату средств за неиспользованный из-за карантина билет понадобится от 3 до 6 месяцев.
Об этом говорится в сообщении авиакомпании.
«Если рейс был отменен из-за карантина или может быть отменен из-за отсутствия разрешения со стороны страны назначения на въезд граждан Украины, пассажир имеет право на возврат средств за неиспользованные билеты согласно тарифу», — сказано в нем.
На данный момент авиакомпания компенсировала 13 186 евро и 1,882 млн гривен пассажирам за неиспользованные из-за карантина билеты.
«С марта мы получили 286 тыс. обращений о компенсации за неиспользованные из-за запрета полетов билеты», — отметили в SkyUp.
Отмечается, что пассажирам доступны 3 вида компенсации: перенос даты невыполненного перелета без дополнительных доплат, промокод в виде 120% стоимости неиспользованного билета, возмещение билета согласно условиям тарифа.
Согласно сообщению, с начала карантина служба поддержки работала в перегруженном режиме, поскольку ежедневно поступало около 13 тыс. обращений.
В связи с этим SkyUp намерен внедрить систему автоматизации обработки обращений.
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