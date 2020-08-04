SkyUp заявила о $30 млн убытков из-за коронавируса

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines оценивает общую сумму убытков за первое полугодие в размере более $30 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе компании.
Кроме того, в SkyUp рассказали, что вследствие карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, к настоящему времени авиакомпании удалось сохранить около 90% сотрудников.
«Мы сейчас в ожидании того, что страны постепенно будут открывать свои границы для украинских граждан, и мы вернемся к выполнению полетов в полном объеме и восстановим нашу команду», — добавили в SkyUp.
По предоставленным данным, в период с января по июнь 2020 года авиакомпания перевезла 568,9 тыс. пассажиров, оперируя 11 самолетами. При этом в прошлом году за аналогичный период компания перевезла почти 668,7 тыс. пассажиров, что на 18% больше нынешних показателей (с января по июнь 2019 года флот SkyUp постепенно увеличивался и в июне компания получила восьмой самолет).
Как сообщалось, авиакомпания SkyUp Airlines в ближайшие пять лет хочет увеличить свою долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%. Кроме того, в 2021 году компания намерена повысить пунктуальность рейсов до 85-95%, а до 2022 года — увеличить флот на пять-семь самолетов.
ООО «Авиакомпания «Скайап» зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО «ACS-Украина» Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев — Шарм-эль-Шейх.
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