Байден окончательно обходит Сандерса в гонке демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден победил по меньшей мере в четырех из шести штатов, где 10 марта прошли первичные выборы от Демократической партии. Он получил большинство в Айдахо, Мичигане, Миссисипи и Миссури. Его главный соперник, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, победил в Северной Дакоте. В штате Вашингтон результаты еще не подведены.

Неделей ранее Байден победил в десяти штатах из 14, где проходили праймериз. «Это больше чем возвращение», — прокомментировал свою победу Байден, который начинал кампанию неуверенно и проиграл первые этапы предварительных выборов. В своей речи бывший соратник Барака Обамы поблагодарил Сандерса и его сторонников.

Сандерс итоги второго «супервторника» еще не комментировал. Однако он продолжает участвовать в кампании, следует из слов его помощника. В субботу сенатор намерен принять участие в дебатах, в которых будут дискутировать только он и Байден.

10 марта кандидаты боролись за голоса в общей сложности 352 делегатов, то есть почти за 10% из 3979 представителей штатов и территорий США, которые примут участие в партийном съезде в середине июля. Его делегаты формально изберут кандидата в президенты, голосуя в соответствии с результатами первичных выборов в их округах. Больше всего голосов во вторник было разыграно в штатах Мичиган и Вашингтон — 125 и 98 соответственно. Согласно предварительным итогам нынешнего «супервторника», Байден получил по меньшей мере 176 голосов, а Сандерс — 110. В общем зачете у Байдена, по подсчетам The New York Times, 846 делегатов, у Сандерса — 684.

Одна из проблема Сандерса — низкий уровень поддержки среди афроамериканцев, пишет Vox. В 2016 году у этой группы избирателей он не пользовался популярностью, за прошедшие четыре года он попытался изменить ситуацию, начал говорить о «расистской уголовной системе», о своей вовлеченности в движение за права человека, а также получил поддержку влиятельного чернокожего пастора и политика Джесси Джексона. Однако Байден у этой группы населения все равно пользуется большей поддержкой, констатирует издание.

Как отмечают эксперты, поражение Сандерса в ключевых штатах 10 марта с очень высокой долей вероятности ставят точку в его попытках стать кандидатом от демократов. График будущих праймериз также играет на руку Байдену — согласно прогнозам, он сможет одержать победу во Флориде, Иллинойсе, Огайо, Джорджии и Аризоне.