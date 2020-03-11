Американские индексы потеряли еще по 5% на фоне пандемии коронавируса

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду на фондовых торгах в США упал на 1254,41 пункта (5,01%) после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

К 13:13 по времени Восточного побережья США (19:13 по Киеву) Dow Jones установился на отметке 23 764,41 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 133,21 пункта (4,62%) и оказался на отметке 2749,02 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 367,05 пункта (4,40%), до 7977,20 пункта. Сессия еще не завершилась.

Напомним, что в понедельник по итогам торгов Dow Jones упал почти на 7,8%, S&P 500 — на 7,6%, а Nasdaq — на 7,9%. Это были худшие результаты для индексов с 2008 года.

Нефть марки WTI в среду подешевела. К 13:07 по времени Восточного побережья США (19:07 по Киеву) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на 1,14 доллара (3,32%), до 33,22 доллара.

«Несмотря на надежды на меры налогово-бюджетного стимулирования, мы видим, что есть серьезные риски», — сказал аналитик французского банка Credit Agricole Гийом Трэска журналистам агентства Bloomberg. Он констатировал, что «причин для долгосрочного восстановления» на рынках не будет, пока не появится более полная ясность относительно перспектив распространения нового коронавируса, а также мер, которые намерены предпринять власти для стимулирования экономики.

Ранее ВОЗ расценивала вспышку указанного заболевания как эпидемию с многочисленными очагами. Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве выразил обеспокоенность «вызывающим тревогу уровнем распространения и тяжести болезни, а также бездействия». Он напомнил, что болезнь присутствует в настоящее время в 114 странах, заболело более 118 тысяч человек.