Украинцы начали опустошать продуктовые магазины и аптеки

Клиенты Monobank 11 марта почти в два раза увеличили покупки в продуктовых магазинах — до 120,5 млн грн и в полтора раза в аптеках — до 18,7 млн грн по сравнению со средним общим объемом покупок в будние дни, сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале в четверг.
Вместе с тем он отметил, что количество покупок в соответствующих категориях почти не изменилось, что свидетельствует об увеличении среднего чека.
«Украинцы активно запасаются продуктами и лекарствами. Наблюдаем дальше», — резюмировал Гороховский.
Как сообщалось, Monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 Monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.
Количество клиентов банка в марте 2020 года увеличилось до 2 млн человек.
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