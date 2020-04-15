Украина закрыла еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой

Кабинет министров временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду.

«Фактически закрываем +10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Там уже максимально снизился поток наших граждан. Эти пункты пропуска можно закрывать на время проведения карантинных мер», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.

Министры единогласно одобрили временное закрытие пунктов пропуска: Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны. Это автомобильные пункты пропуска, а некоторые — автомобильные и пешеходные пункты пропуска.

Отметим, что в последние дни пассажиропоток ежесуточно составляет 9-10 тысяч человек. А прошедшие сутки 13 апреля он был самый низкий за всю историю независимой Украины — на уровне 9100 человек.