Украина закрыла еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой

Кабинет министров временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой.
Такое решение правительство приняло на заседании в среду.
«Фактически закрываем +10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Там уже максимально снизился поток наших граждан. Эти пункты пропуска можно закрывать на время проведения карантинных мер», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.
Министры единогласно одобрили временное закрытие пунктов пропуска: Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны. Это автомобильные пункты пропуска, а некоторые — автомобильные и пешеходные пункты пропуска.
Отметим, что в последние дни пассажиропоток ежесуточно составляет 9-10 тысяч человек. А прошедшие сутки 13 апреля он был самый низкий за всю историю независимой Украины — на уровне 9100 человек.
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