Чехия закрывает международное автобусное и ж/д сообщение

Угроза распространения коронавируса заставила чешские власти временно запретить международное автобусное и железнодорожное сообщение. Об этом сообщил журналистам в четверг первый вице-премьер и министр внутренних дел республики Ян Гамачек.
«В полночь с пятницы на субботу мы прерываем международное пассажирское железнодорожное и автобусное сообщение, — отметил он. — С этого времени для въезда в Чехию можно будет использовать только легковые автомобили и самолеты. Авиасообщение будет действовать».
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее в четверг сообщил, что правительство запретило перемещение через национальные границы автомобилей, в которых бы находилось больше девяти пассажиров и одного водителя. Данная мера вступит в силу в субботу.
В Чехии на данный момент выявлено 96 инфицированных коронавирусом. На домашнем карантине находится более 1200 граждан. За нарушение режима карантина введены штрафы до трех млн крон (примерно 120 тыс. евро).
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