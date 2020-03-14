Украинские посольства и консульства прекращают прием граждан в связи с коронавирусом

Украинские консульства и посольства закрывают прием граждан в связи с объявлением пандемии коронавируса.
Соответствующие сообщения обнародовали пресс-службы ряда дипломатических учреждений в соцсети Facebook.
«Согласно распоряжению Министерства иностранных дел Украины Генеральное консульство Украины в Милане с 16 марта 2020 года приостанавливает прием граждан и выдачу документов. О восстановлении приема граждан будет вовремя сообщено на страницах Генерального консульства в социальных сетях и на странице онлайн записи», — сообщает Генконсульство Украины в Милане.
О прекращении приема граждан до 20 марта сообщили также Генеральное консульство Украины в Кракове, Консульство Украины в г. Порту (Португалия), Генеральное консульство Украины в Стамбуле, Консульство Украины в Анталии и Консульство Украины в Эдинбурге.
Также о прекращении приема граждан на период с 16 по 20 марта сообщила консульская служба при посольстве Украины во Франции.
С целью минимизации рисков заражения коронавирусом граждан Украины и иностранных посетителей, а также обеспечения личной безопасности сотрудников посольства, прекратило консульський прием посольство Украины в США.
О прекращении приема граждан сообщило также посольство Украины в Венгрии.
«О дате возобновления консульского приема информировать дополнительно», — сообщает пресс-служба посольства.
Генеральное консульство Украины в Барселоне объявило о переходе на дистанционный режим работы.
«С 00:00 часов 14 марта ГКУ в Барселоне отменяет прием граждан в учреждении как по предварительной записи, так и в порядке „живой очереди“, кроме экстренных случаев», — сообщают в консульстве.
В случае возникновения экстренных ситуаций гражданам Украины рекомендуют обращаться на горячие линии дипломатических учреждений по телефону.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016