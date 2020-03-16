Войти
«Укрпошта» продолжит работу, несмотря на коронавирус
официально
«Укрпошта» продолжит работу, несмотря на коронавирус
Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома
позиция
Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

После 17 марта украинцы смогут попасть в страну только пешком или на автомобиле

300
После 17 марта украинцы смогут попасть в страну только пешком или на автомобиле

После закрытия границ Украины для иностранцев граждане Украины смогут попасть в страну на автомобиле и пересекая границу пешком, сообщил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко.

«Те граждане, которые идут в пешем порядке, с учетом того, что пешеходные переходы у нас сейчас закрыты, мы организовали взаимодействие с местными органами власти, и местные органы власти выделяют автотранспорт: автобусы, которыми, в частности, на западной границе этой ночью эта проблема была решена. И в дальнейшем мы будем таким же образом коммуницировать с местными органами власти для того, чтобы этот вопрос решался», — сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Никифоренко напомнил, что начиная с 00:01 вторника прекращаются пропускные операции в пунктах пропуска для авиационного, воздушного, железнодорожного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

«То есть, остается возможность автомобильного пересечения государственной границы. Всех граждан Украины мы приглашаем вернуться домой и подчеркиваем личную ответственность: если кто-то либо был в соответствующих регионах, либо чувствует, что есть определенные риски, то рекомендуем самоизолироваться по прибытии в Украину», — подчеркнул он.

Замглавы Госпогранслужбы отметил, что пограничники готовы в любое время суток пропустить украинцев через действующие пункты пропуска.

Он также добавил, что всех иностранцев будут выпускать за пределы Украины в установленном порядке.

Как сообщалось, 16 марта с 00.00 на протяжении последующих двух недель прекращается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Украины и по отдельным решениям МИД — аккредитованных сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

Читайте также: Цена на нефть Brent рухнула почти на 10%

17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут на протяжении последующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, которые путешествуют на собственном транспорте, пункты пропуска открыт, пояснила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 16 марта 2020
Воскресенье, 15 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экстраординарных мерах неоднозначной эффективности

Снижение ставки на 1 процентный пункт или 100 базисных пунктов (б.п.) – самое значительное разовое снижение ставки ФРС – сильнее, чем когда-либо. За последние 50 лет было только три случая с разовым снижением более 50 базисных пунктов - 22 января, 18 марта и 16 декабря 2008г. Снижение ставки больше чем на 75 б.п. не было никогда до вчерашнего дня. За первые две недели марта ставки были снижены на 150 б.п. – самые быстрые темпы за всю историю существования ФРС!
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016