После 17 марта украинцы смогут попасть в страну только пешком или на автомобиле

После закрытия границ Украины для иностранцев граждане Украины смогут попасть в страну на автомобиле и пересекая границу пешком, сообщил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко.
«Те граждане, которые идут в пешем порядке, с учетом того, что пешеходные переходы у нас сейчас закрыты, мы организовали взаимодействие с местными органами власти, и местные органы власти выделяют автотранспорт: автобусы, которыми, в частности, на западной границе этой ночью эта проблема была решена. И в дальнейшем мы будем таким же образом коммуницировать с местными органами власти для того, чтобы этот вопрос решался», — сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.
Никифоренко напомнил, что начиная с 00:01 вторника прекращаются пропускные операции в пунктах пропуска для авиационного, воздушного, железнодорожного и автомобильного (для автобусов) сообщения.
«То есть, остается возможность автомобильного пересечения государственной границы. Всех граждан Украины мы приглашаем вернуться домой и подчеркиваем личную ответственность: если кто-то либо был в соответствующих регионах, либо чувствует, что есть определенные риски, то рекомендуем самоизолироваться по прибытии в Украину», — подчеркнул он.
Замглавы Госпогранслужбы отметил, что пограничники готовы в любое время суток пропустить украинцев через действующие пункты пропуска.
Он также добавил, что всех иностранцев будут выпускать за пределы Украины в установленном порядке.
Как сообщалось, 16 марта с 00.00 на протяжении последующих двух недель прекращается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Украины и по отдельным решениям МИД — аккредитованных сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.
17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут на протяжении последующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, которые путешествуют на собственном транспорте, пункты пропуска открыт, пояснила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
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