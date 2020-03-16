Миланская биржа начала новую неделю с резкого падения основного индекса

Торги на Миланской бирже в понедельник начались падением основных котировок. Основной индекс FTSE MIB опустился на 7,5% до 14728 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Котировки концерна FCA (Fiat Chrysler automobiles), который объявил о закрытии своих предприятий в Европе, упали на 10%. Продолжает терять энергетическая Eni. Как пишет в понедельник газета La Repubblica, за последние три недели потери компании составили 52%.
По завершении торгов на прошлой неделе миланской площадке удалось немного нивелировать потери, закрывшись в уверенном положительном поле (7,12%).
При этом продолжает расти главный кризисный показатель — спред (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент по обслуживанию внешней государственной задолженности), достигнув в понедельник 264 пункта с 218 на момент закрытия биржи в пятницу.
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