Стал известен победитель на промежуточных выборах в 179 округе

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области с результатом 77,54%, свидетельствуют данные ИАС «Выборы народных депутатов Украины» на сайте ЦИК.

Так, по результатам обработки 100% протоколов победу в 179 округе одержала Светличная с результатом 77,54%.

Второе место заняла Виктория Пташник («Европейская солидарность») — 7,91%. Третье — Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) — 3,03%.

Официальные результаты выборов ЦИК должна установить до 30 марта.