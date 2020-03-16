Стал известен победитель на промежуточных выборах в 179 округе

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области с результатом 77,54%, свидетельствуют данные ИАС «Выборы народных депутатов Украины» на сайте ЦИК.
Так, по результатам обработки 100% протоколов победу в 179 округе одержала Светличная с результатом 77,54%.
Второе место заняла Виктория Пташник («Европейская солидарность») — 7,91%. Третье — Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) — 3,03%.
Официальные результаты выборов ЦИК должна установить до 30 марта.
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