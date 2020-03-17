У Трампа хотят потратить на поддержку экономики $850 млрд

Министр финансов США Стивен Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики объемом $850 млрд, сообщает Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит законодательные инициативы, которые могут смягчить негативные экономические последствия пандемии, связанной с распространением коронавируса.

Мнучин обсудил основные принципы пакета мер поддержки экономики с республиканцами в Сенате в понедельник и, как ожидается, представит им более детальное предложение во вторник.

По словам источников, пакет, который готовит администрация Трампа, будет включать финансовую поддержку авиакомпаний на сумму порядка $50 млрд, а также другие стимулирующие меры, в том числе снижение налога на заработную плату.

Предложения, представленные Мнучином, ждут утверждения президентом США, сообщил источник в администрации Белого дома.

В ходе встречи с законодателями во вторник Мнучин также обратится к сенаторам с призывом поддержать инициативу об увеличении доступности проведения тестов на выявление коронавируса, а также предложение о предоставлении оплачиваемого отпуска служащим, пострадавшим в результате эпидемии.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер планирует представить на рассмотрение законодателей собственный пакет стимулов общим объемом не менее $750 млрд.