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Криклий пригрозил судом авиакомпаниям, отказывающимся возвращать туристов

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Криклий пригрозил судом авиакомпаниям, отказывающимся возвращать туристов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что государство будет судиться с авиакомпаниями, которые откажутся возвращать туристов за свой счет.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, сообщает Укринформ.

«Что касается перевозчиков, которые пытаются на этой ситуации воспользоваться и закрывают рейсы, хочу напомнить: по Чикагской конвенции, уважаемые авиаперевозчики, если вы продали билеты, то должны возвращать пассажиров. Мы в любом случае их вернем, но в случае если мы будем возвращать их за свой счет, то будем обращаться с исковыми заявлениями для того, чтобы компенсировать эти средства», — сказал Криклий.

Он призвал авиаперевозчиков не повышать стоимость авиабилетов и заметил, что правительство приняло постановление относительно регулирования ценообразования на авиабилеты, чтобы не было спекуляций.

«Мы будем это контролировать и следить за этим», — добавил Криклий.

Кроме того, он добавил, что Украина требует от авиаперевозчика FlyDubai, продавшего украинцам билеты, чтобы вернули в Киев граждан, оставшихся в Шри-Ланке. Если этого не произойдет, то Украина сама вернет своих граждан и обратится с иском к авиакомпаниям для компенсации.

Криклий также отметил, что продолжается возвращение украинцев домой.

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«Сегодня аэропорт „Борисполь“ принял и отправил более 56 самолетов, совершивших рейсы в разных направлениях. Больше всего наших граждан возвращалось из Египта... Сегодня и завтра будет проведено много рейсов для эвакуации граждан вместе с нашими перевозчиками», — сказал Криклий.

Ранеее Министерство инфраструктуры опубликовало перечень международных авиарейсов, которыми будут возвращать украинцев домой 17 марта. В частности, 17 марта будут выполняться рейсы из Египта, Грузии, Турции, Канады, США, Таиланда, Азербайджана, Армении, Израиля, Молдовы.

авиакомпании, Владислав Криклий
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