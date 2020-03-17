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Кличко пообещал закупить маски и тесты

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Кличко пообещал закупить маски и тесты

Киевский городской голова Виталий Кличко прогнозирует, что предварительно ограничительные меры в столице продлятся до конца марта.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Предварительно ограничительные меры продлятся до конца марта. Далее мы будем принимать решение, исходя из сложившейся ситуации, которая будет в то время в Киеве и в Украине. Если будет необходимо — мы продолжим эти меры. Однозначно, мы будем информировать общественность о ситуации и наших действиях в ней», — подчеркнул Кличко.

На вопрос, где взять защитные медицинские маски, мэр отметил, что Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на их закупку.

«Люди пошли запасаться масками, и был создан ажиотаж. Дефицит масок сегодня во многих странах мира. В подчинении городских властей — только аптеки «Фармация». Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки коммунального предприятия «Фармация», — подчеркнул он.

Кличко призвал людей не искать тесты в интернете или в частных клиниках, чтобы сделать их «профилактически». По его словам, столица получила 5000 и заказала еще 100 000 быстрых тестов на диагностирование коронавируса. Все они поступят в медучреждения города, и только там, при наличии симптомов заболевания, врачи сделают тест, пояснил он.

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При первых симптомах болезни мэр посоветовал немедленно обращаться к семейному врачу. Также в столице работает круглосуточная горячая линия «Совет врача по телефону». На нее киевляне могут позвонить по номеру 15-83 со стационарного и (044) 235-01-01 — с мобильного телефона.

«Киевляне, которые вернулись из стран, где сложная эпидемиологическая ситуация, должны сообщить об этом по телефону службы 15-51. Призываю каждого быть сознательным и ответственным, ведь от этого зависит эффективность противоэпидемических мероприятий, которые осуществляют в столице», — подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко, коронавирус
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Комментарии (1)
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Гость
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safas asfas
safas asfas 19 минут назад

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Вторник, 17 марта 2020
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