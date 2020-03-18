В Японии умер мужчина, который намеренно распространял коронавирус

В Японии умер мужчина, который заявлял о желании распространить коронавирус после того, как врачи поставили ему соответствующий диагноз. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
Мужчине, проживавшему в городе Гамагори (префектура Айти), было 57 лет. Он умер в больнице, где находился последние дни.
Коронавирус у пациента был диагностирован в начале марта. Госпитализировать в инфекционное отделение мужчину могли только на следующий день, поэтому врачи попросили его отправиться прямиком домой и самоизолироваться. Вместо этого мужчина, как сообщается, посетил по крайней мере два бара, предварительно сообщив своим родственникам, у которых также была ранее обнаружена инфекция, что «собирается распространить вирус».
В одном из баров японец сообщил, что заражен коронавирусом, после чего его сотрудники связались с полицией и здравоохранительными службами, которые и задержали мужчину. К настоящему моменту по крайней мере у одного человека из тех, с кем контактировал заразившийся, был обнаружен коронавирус. Речь идет о посетительнице одного из баров. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.
В Японии зафиксированы более 1,5 тыс. заражений коронавирусом, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. Число летальных исходов достигло 37.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016