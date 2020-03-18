Киев стоит в пробках

В Киеве 18 марта по состоянию на утро наблюдаются сильные пробки.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
В центре Киева пробки образовались возле метро «Театральная», «Университет», «Дворец спорта» и «Льва Толстого». Сложно проехать по бульвару Тараса Шевченко и проспектам Победы, Валерия Лобановского и Степана Бандеры. Также пробки образовались на Набережном шоссе и на улице Сечевых стрельцов.
Затруднено движение по улице Борщаговской, Вадима Гетьмана и на проспекте Леся Курбаса.
В направлении правого берега Киева стоят в пробках Северный мост, мост Метро, мост Патона и Дарницкий мост.
Напомним, что 17 марта с 23 часов киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров. Предварительно, работа метро приостановлена до 3 апреля.
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