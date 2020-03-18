Нацбанк будет отправлять наличные на карантин

Национальный банк Украины с целью снижения рисков распространения коронавируса будет выдавать банкам наличные с собственных хранилищ.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Национальный банк Украины разработал ряд мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время операций с наличными... Регулятор будет принимать от банков наличные национальной валюты, находящейся в обращении, и выдавать вместо нее банкам наличные со своих хранилищ», — говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что прежде всего будут выдаваться наличные из запасов, сформированных в предыдущий период (до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины); позже — наличные, которые прошли карантин.
Запасы наличных Национального банка достаточны для обеспечения потребностей экономики страны. Наличные в хранилищах Национального банка — качественные, пригодны для обращения, обработаны автоматизированно с помощью специальных высокоскоростных машин.
В то же время полученные из обращения наличные Национальный банк сначала будет хранить отдельно в течение не менее 14 дней, что значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток). Только после этого будет осуществляться автоматизированная обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин.
Национальный банк для профилактики распространения коронавируса рекомендует населению и бизнесу максимально перейти на безналичные расчеты.
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