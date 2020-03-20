Карантин в Канаде может продлиться несколько месяцев

Введенные в Канаде мероприятия для замедления распространения Covid-19 могут продолжаться несколько месяцев.
Об этом во время пресс-конференции в Оттаве 20 марта заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.
«Мы и впредь будем придерживаться лучших рекомендаций экспертов. Нам озвучивали разные сроки: от недель до месяцев», — ответил Трюдо на вопрос о возможной продолжительности ограничительных мероприятий.
Он пообещал продолжать заботиться о безопасности канадцев. «Мы понимаем, что нынешнее время — сложное и чрезвычайное, и канадцы принимают сложные и необычные меры. Мы и в дальнейшем будем делать это, пока люди не будут в безопасности», — сказал глава правительства.
Как сообщалось, премьер канадской провинции Альберта 18 марта сообщил, что ограничительные мероприятия в Канаде могут продолжаться до мая или даже июня.
По состоянию на вечер четверга, в Канаде были выявлены 846 случаев заражения Covid-19. Болезнь унесла 12 жизней.
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