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Гонконг вводит запрет на въезд

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Гонконг вводит запрет на въезд

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам постановила временно запретить посещение этого специального административного района КНР всем лицам, не проживающим в мегаполисе постоянно. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RTHK.

Эта мера вступит в силу в среду и будет действовать две недели. Она мотивирована резким ростом числа завозных случаев коронавирусной инфекции в городе за последние несколько дней.

По данным на воскресенье, число случаев заражения в Гонконге достигло 317. Чтобы предотвратить распространение вируса, власти Гонконга с 19 марта ввели режим обязательного двухнедельного карантина для всех лиц, прибывающих из-за рубежа.

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Первый случай заражения коронавирусом в Гонконге был выявлен 22 января. С тех пор четверо заболевших умерли. Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах.

Гонконг
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