Получателям субсидий выплатят по 300 гривен

В Министерстве социальной политики заявили, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию — в среднем около 300 гривен.
Об этом на пресс-брифинге заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает liga.net.
По словам Лазебной, на ближайшем заседании Кабмина Министерство социальной политики предложит принять решение о дополнительной компенсации расходов на 3 млн домохозяйств (речь идет о тех, кто получает субсидию) на оплату отдельных комуслуг в период карантина.
«Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, использования горячей и холодной воды. Каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 грн», — подчеркнула министр.
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