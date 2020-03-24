Кабмин переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта

Кабмин в понедельник, 23 марта, на внеочередном заседании принял решение о переименовании Министерства культуры, молодежи и спорта (МКМС) в Министерство культуры и информационной политики.

Об этом сообщила в. и. о. министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко в интервью интернет-изданию LB.ua.

«Как раз в понедельник правительством было принято решение о переименовании. Теперь это Министерство культуры и информационной политики», — сказала Фоменко.

Она напомнила, что после формирования нового правительства все другие заместители министра культуры, молодежи и спорта, кроме нее, были уже уволены по собственному желанию. В команде МКМС осталась Фоменко и госсекретарь ведомства Артем Биденко .

В. и. о. министра культуры, молодежи и спорта, отвечая на вопрос о том, когда может быть назначен глава Министерства культуры и информационной политики, отметила, что не владеет информацией об этом.

«Лично я не знаю, когда это произойдет. Я думаю, это предмет политического разговора и что это решение будет принято в ближайшее время, потому что иначе это ограничивает работу министерства», — сказала Фоменко.

По словам в.и.о министра, ей прямо не предлагали возглавить это ведомство, но «очень естественно назначили и.о. На самом деле министром мечтает стать тот, кто не знает, что это за работа».

Напомним, что после формирования правительства под руководством премьер-министра Алексея Гончарука Министерство культуры, Министерство информационной политики и Министерство молодежи и спорта были реорганизованы в Министерство культуры, молодежи и спорта. Его возглавил Владимир Бородянский, а Светлана Фоменко была назначена заместителем главы этого ведомства.

Верховная Рада 4 марта утвердила новый Кабмин во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. МКМС решили реорганизовать. Тогда Министерство молодежи и спорта возглавил Вадим Гутцайт, а должность министра культуры осталась вакантной.

20 марта правительство возложило временное исполнение обязанностей министра культуры на Светлану Фоменко.