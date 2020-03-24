Россия организовала специальный поезд для вывоза своих граждан из Украины

В РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили СМИ в пресс-службе холдинга.

"Для организации перевозки граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории Российской Федерации согласовано назначение специального поезда N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев.

В составе поезда 18 вагонов (порядка 800 мест). Поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день — 28 марта. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта. Поезд проследует без остановок для посадки/высадки пассажиров, сказали в холдинге.