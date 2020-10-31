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Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро официально отменили

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Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро официально отменили

Организаторы уличных карнавальных шествий в Рио-де-Жанейро, проходящих накануне официального празднования и знаменитых парадов школ самбы, официально объявили об отмене гуляний в 2021 году. Об этом сообщает государственное агентство Agencia Brasil.

Такое решение принято ими совместно с муниципальным предприятием по развитию туризма в мегаполисе (Riotur), представителями прокуратуры, специалистами эпидемиологами Федерального университета в Рио-де-Жанейро и научно-исследовательского объединения им. Освальдо Круза при Минздраве страны.

Как указала представитель Независимой ассоциации уличных блоков «Себастиана» Рита Фернандес, предложение о проведении гуляний во втором полугодии для них неприемлемо, в то время как позиция муниципальных властей заключается в том, что проведение подобных мероприятий при отсутствии вакцины от коронавируса недопустимо. «Себастиана», в свою очередь, предложила властям помощь в организации кампании по оповещению об опасности уличных гуляний в нынешних эпидемиологических условиях, чтобы предотвратить их «спонтанное проведение».

Ранее в конце сентября решение о переносе традиционных февральских карнавальных парадов на неопределенный срок огласили их организаторы — Независимая лига школ самбы Рио-де-Жанейро (Liesa). Тогда это решение также связывалось с отсутствием препарата для иммунизации населения от COVID-19.

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Бразильский карнавал — событие общенационального масштаба. Праздничные мероприятия проходят в городах по всей стране — Сан-Паулу, Ресифи, Салвадоре и других. Однако самым известным и красочным является карнавал в Рио-де-Жанейро. На это время жизнь бразильского города подчиняется расписанию костюмированных шествий и танцевальных шоу, из-за которых власти перекрывают центральные улицы и объявляют дополнительные выходные. Согласно установившейся традиции, массовые парады проводятся на улицах города еще за несколько дней до официального начала праздника. Эти шествия называют «уличным карнавалом».

По информации Riotur, в 2020 году более 10,6 млн человек посетили продолжавшиеся без малого два месяца карнавальные гулянья в Рио-де-Жанейро. За это время мегаполис посетили 2,1 млн туристов, из которых почти четверть — иностранцы.

Бразилия, карнавал, коронавирус
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