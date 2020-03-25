Жительница Ирпеня с коронавирусом родила ребенка

Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в 03:00 родила в роддоме Белой Церкви мальчика.

Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин.

«Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600 — здоровый ирпенский парень!», — написал чиновник.

По его данным, маму сегодня переведут в инфекционное отделение, мальчик временно будет на карантине.