ДНР объявила в розыск Порошенко

Генеральная прокуратура так называемой Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (позывной «Моторола»). Об этом в среду сообщила пресс-служба «органа».
«По версии следствия, экс-президент Украины утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова», — цитирует сообщение Донецкое агентство новостей, подконтрольное сепаратистам. Порошенко объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В случае вынесения обвинительного приговора экс-президенту Украины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение, отметили в «Генпрокуратуре ДНР».
Командир подразделения сепаратистов «Спарта» Арсен Павлов, известный по боевому позывному «Моторола», был убит вечером 16 октября 2016 года в Донецке в подъезде дома, где он жил.
В ноябре 2016 года глава ДНР Александр Захарченко, в 2018 году также погибший в результате теракта, заявлял, что к убийству Павлова якобы причастны начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области Александр Куц, начальник управления СБУ в Луганской области Олег Козловский, а также ряд других представителей украинских спецслужб.
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