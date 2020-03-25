ДНР объявила в розыск Порошенко

Генеральная прокуратура так называемой Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (позывной «Моторола»). Об этом в среду сообщила пресс-служба «органа».

«По версии следствия, экс-президент Украины утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова», — цитирует сообщение Донецкое агентство новостей, подконтрольное сепаратистам. Порошенко объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В случае вынесения обвинительного приговора экс-президенту Украины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение, отметили в «Генпрокуратуре ДНР».

Командир подразделения сепаратистов «Спарта» Арсен Павлов, известный по боевому позывному «Моторола», был убит вечером 16 октября 2016 года в Донецке в подъезде дома, где он жил.

В ноябре 2016 года глава ДНР Александр Захарченко, в 2018 году также погибший в результате теракта, заявлял, что к убийству Павлова якобы причастны начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области Александр Куц, начальник управления СБУ в Луганской области Олег Козловский, а также ряд других представителей украинских спецслужб.