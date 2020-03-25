Гривна отреагировала на продление карантина дальнейшим падением

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 28,02 грн/$1 с 27,955 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки гривны по окончанию торгов составили 27,99-28,05 грн/$1.

Дилеры отметили, что курс нацвалюты, после укрепления на открытии межбанка до 27,87 грн/$1 начал снижаться, отреагировав сначала на заявление, а после на решение Кабинета министров о расширении режима чрезвычайной ситуации на всю территорию Украины и продление карантина до 24 апреля.

В то же время Нацбанк Украины снизил официальный курс нацвалюты на 26 марта до 27,9552 грн/$1 после укрепления накануне до 27,7728 грн/$1.

На наличном рынке курс гривны в среду также упал до 27,68-28,33 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,51-28,30 грн/$1 в конце рабочего дня во вторник.

На «сером» рынке вечером 25 марта курс гривны снизился до 28,00-28,14 грн/$1 с 27,97-28,13 грн/$1 вчера вечером.

Банки при онлайн-обмене сузили спрэды, хотя их размер все еще остается очень значительным по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank — 27,75-28,24 грн/$1, у ПриватБанка — 27,5-28,25 грн/$1, у Ощадбанка — 27,1-28,35 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль — 27,4-28,3 грн/$1.