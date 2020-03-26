Футболисты немецкого клуба полностью отказались от зарплат

Футболисты клуба бундеслиги «Унион» решили полностью отказаться от зарплат из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте берлинской команды.

Игроки выразили готовность помочь клубу, попавшему в сложную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса. После приостановки чемпионата Германии клуб потерял все статьи доходов.

Руководство клуба и обслуживающий персонал поддержали решение футболистов. Они договорились о сокращении рабочего времени, что также приведет к сокращению заработной платы.

«В течение последних нескольких дней мы много общались друг с другом и договорились, что будем действовать сообща. Мы хотим вместе справиться с этой трудной ситуацией», — заявил капитан «Униона» Кристофер Триммель.

Офисы клуба, стадион и тренировочный центр будут закрыты до дальнейшего уведомления. Занятия главной команды приостановлены до 31 марта. До этого времени футболисты будут тренироваться по индивидуальным программам.

«Унион» — дебютант сильнейшего дивизиона чемпионата Германии. После 25 туров столичная команда занимает в турнирной таблице 11-е место, набрав 30 очков. Лидирует мюнхенская «Бавария», у которой 55 баллов.