Ахметов платит жене потенциального министра энергетики больше миллиона

Министром энергетики может быть назначен Виталий Шубин, ранее работавший на предприятии Рината Ахметова ДТЭК, а его жена продолжает там работать. Об этом свидетельствуют данные НАПК.
Шубин рассматривается одним из претендентов на должность министра. Сегодня он исполняет обязанности министра, после увольнения Алексея Оржеля 4 марта 2020 года. В 2011-2014 годах Шубин был топ-менеджером энергетической компании ДТЭК, стопроцентным владельцем которой является Ринат Ахметов.
Согласно данным его декларации на сайте НАПК, женой кандидата на пост министра является Инна Лапа. Она работает на руководящей должности в компании ДТЭК Нефтегаз, части группы ДТЭК. Ее доход за год составил более миллиона гривен.
Также пара владеет квартирой в Киеве, тремя земельными участками в киевской области, 27 000 евро и 26 000 долларов наличными. Еще 75 тыс. евро в виде обязательств от ООО «Днепро-Бугская ветроэлектростанция».
Решение о назначения Шубина может быть принято Верховной Радой на ближайшем заседании.
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