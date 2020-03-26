В ЕБА рассказали, каких решений парламента в условиях карантина ждет бизнес

В связи с внедрением жестких карантинных мероприятий и беспрецедентной реорганизацией работы большинства компаний, бизнес нуждается оперативных и актуальных решениях Верховной Рады для поддержки экономической активности.
«Бизнес ожидает, что в ближайшее время Рада все же проведет внеочередное заседание. Ведь назрело немало важных вопросов. Во-первых, они касаются сотрудничества с МВФ, которое особенно критично в ситуации с коронавируса для страны. Без данной помощи стране придется, мягко говоря, очень трудно. Кроме того, чтобы уменьшить и так сверхбольшое давление на бизнес в настоящее время, особенно из-за продолжения карантина, мы от Ассоциации направили в Раду еще 6 предложений. Поэтому ожидаем, что народные депутаты уделят внимание вопросам бизнеса, который добросовестно платит налоги», - прокомментировала Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.
Бизнес призывает не принимать необдуманных решений, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию, и урегулировать некоторые вопросы налогообложения, проверок, социальных выплат, чтобы разделить дополнительную нагрузку на бизнес между компаниями и государством, как это сейчас происходит в большинстве цивилизованных стран. В частности, эксперты Ассоциации предлагают:
Эти временные меры могут помочь многим бизнесам удержаться на плаву и сохранить рабочие места своим сотрудникам, что чрезвычайно важно для экономического здоровья страны и благосостояния граждан, убеждены в ЕБА.
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