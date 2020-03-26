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В ЕБА рассказали, каких решений парламента в условиях карантина ждет бизнес

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В ЕБА рассказали, каких решений парламента в условиях карантина ждет бизнес

В связи с внедрением жестких карантинных мероприятий и беспрецедентной реорганизацией работы большинства компаний, бизнес нуждается оперативных и актуальных решениях Верховной Рады для поддержки экономической активности.
«Бизнес ожидает, что в ближайшее время Рада все же проведет внеочередное заседание. Ведь назрело немало важных вопросов. Во-первых, они касаются сотрудничества с МВФ, которое особенно критично в ситуации с коронавируса для страны. Без данной помощи стране придется, мягко говоря, очень трудно. Кроме того, чтобы уменьшить и так сверхбольшое давление на бизнес в настоящее время, особенно из-за продолжения карантина, мы от Ассоциации направили в Раду еще 6 предложений. Поэтому ожидаем, что народные депутаты уделят внимание вопросам бизнеса, который добросовестно платит налоги», - прокомментировала Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Бизнес призывает не принимать необдуманных решений, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию, и урегулировать некоторые вопросы налогообложения, проверок, социальных выплат, чтобы разделить дополнительную нагрузку на бизнес между компаниями и государством, как это сейчас происходит в большинстве цивилизованных стран. В частности, эксперты Ассоциации предлагают:

  • Отменить штрафные санкции и начисления пени за нарушение правил учета топлива и спирта этилового, а также нарушение сроков начисления, декларирования и уплаты НДС, акцизного налога и рентной платы до 31 мая 2020 года;
  • Предусмотреть на время действия моратория приостановление течения всех процессуальных сроков по обжалованию решений контролирующих органов как в административном, так и в судебном порядке;
  • Рассмотреть возможность снижения ставок налогов на доходы физических лиц. Снижение ставок налогов на фонд оплаты труда позволит работодателям воздержаться от сокращения персонала;
  • Ввести выплату пособия по временной потере трудоспособности работников за счет средств Фонда социального страхования с 1-го дня болезни;
  • Освободить страховые взносы по договорам добровольного медицинского страхования здоровья работников от обложения НДФЛ и военным сбором;
  • Отменить налогообложение доходов от банковских депозитов как физических, так и юридических лиц.

Эти временные меры могут помочь многим бизнесам удержаться на плаву и сохранить рабочие места своим сотрудникам, что чрезвычайно важно для экономического здоровья страны и благосостояния граждан, убеждены в ЕБА.

 

ЕБА, коронавирус
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