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В Минобразования рассказали, когда в Украине завершится учебный год

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В Минобразования рассказали, когда в Украине завершится учебный год

Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством, 1 июля, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий.

«Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством — это первое июля», — сказала Мандзий в эфире телеканала «Украина 24» в четверг.

Что касается учеников 11 класса, то если ученики вернутся в школы после карантина в мае, то пробное внешнее независимое тестирование пройдет также в мае, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня.

Если же учеба после карантина начнется лишь в июне, то пробное ВНО буде организовано в начале июня.

«Завершение учебного года для выпускников 11-х классов будет зависеть от завершения основной сессии внешнего независимого оценивания», — добавила Мандзий.

Что касается государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов, то по словам и.о. министр такая аттестация будет отменена.

Кроме того, и.о. министра добавила, что если так выйдет, что ученики не вернутся после карантина до июня, то в начале следующего года в сентябре у учителей будет возможность пройти весь материал, который приходился на время карантина.

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Мандзий добавила, что в зависимости от ситуации внешнее независимое тестирование будет проведено в июне-августе. Если ВНО начнется в средине августа, то его результаты будут известны в средине сентября.

«В таких условиях вступительная компания в вузы завершиться до средины октября», отметила она.

В случае, если учеба в школах продолжится до июня, то вступительная компания в вузы будет продлена, о чем сообщат позже.

Минобразования, школы, коронавирус, Любомира Мандзий
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